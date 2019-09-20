Берлин, , 20:40 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудил вопросы, касающиеся мирного урегулирования конфликта в Донбассе, со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник 20 сентября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Уже вторая телефонная беседа министров иностранных дел Вадима Пристайко и Хайко Мааса за последние два дня», — рассказал он.

По словам Мельника, Украина «всеми силами» пытается сдвинуть нормандский процесс с «мёртвой точки».

Напомним, 18 сентября представители украинской стороны отказались подписать так называемую «формулу Штайнмайера», которая предусматривает ряд шагов, направленных на урегулирование конфликта в Донбассе.

Как сообщало издание «Украинская правда», ранее Пристайко заявил о возможности заключения некой «большой сделки», которая позволит остановить гражданскую войну в Донбассе, а также решит проблемы Украины в газовой сфере.

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