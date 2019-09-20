Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Вашингтон ввёл санкции против Центрального банка и Национального фонда развития Ирана из-за финансирования ими Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом говорится в распространённом 20 сентября заявлении министерства финансов США.

«Центробанк Ирана выделил миллиарды долларов КСИР, в том числе подразделениям «Кудс», а также действующей от их лица террористической организации «Хезболла», — заявляют в Вашингтоне.

Национальный фонд развития Ирана, по данным американской стороны, выступал основным источником финансирования КСИР в иностранной валюте, а также финансировал логистическую службу министерства обороны Ирана.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент США Дональд Трамп объявил о введении новых односторонних санкций в отношении Ирана.

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