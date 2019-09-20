Киев, 20 сентября 2019, 20:08 — REGNUM Бывшая глава национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не будет пересекать границу Украины, поскольку там у неё ничего не осталось, сообщило 20 сентября издание «Гордон».
Она рассказала, что после увольнения рассматривала предложения о работе только за границей, поскольку считает пост главы Нацбанка пиком своей карьеры на Украине.
На вопрос журналиста о том, чем ей может угрожать приезд на Украину, экс-чиновница ответила:
Напомним, ранее Гонтарева заявила, что за «атаками» на неё, и членов её семьи, стоит украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Он якобы хочет отомстить за национализацию «Приватбанка» в 2016 году, к которой Гонтарева имела непосредственное отношение.
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Как сообщало издание «Левый берег», Коломойский заявил, что изучает возможность привлечь Гонтареву к суду за её высказывания в свой адрес.
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