Киев, , 20:08 — REGNUM Бывшая глава национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что не будет пересекать границу Украины, поскольку там у неё ничего не осталось, сообщило 20 сентября издание «Гордон».

Она рассказала, что после увольнения рассматривала предложения о работе только за границей, поскольку считает пост главы Нацбанка пиком своей карьеры на Украине.

«Чисто из профессиональных соображений я выбирала из предложений работать или в МВФ, или в Мировом банке… В общем, я решила работать в аналитическом центре и выбрала Лондонскую школу экономики, потому что очень люблю и уважаю эту институцию», — рассказала она.

На вопрос журналиста о том, чем ей может угрожать приезд на Украину, экс-чиновница ответила:

«Я не буду пересекать границу Украины. У меня там нет уже ни дома, ничего. Они, наверное, специально это сделали, чтобы выжечь меня напалмом из страны».

Напомним, ранее Гонтарева заявила, что за «атаками» на неё, и членов её семьи, стоит украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Он якобы хочет отомстить за национализацию «Приватбанка» в 2016 году, к которой Гонтарева имела непосредственное отношение.

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Как сообщало издание «Левый берег», Коломойский заявил, что изучает возможность привлечь Гонтареву к суду за её высказывания в свой адрес.

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