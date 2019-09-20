Вашингтон, , 19:59 — REGNUM Американские военные могут в любой момент одновременно ударить по 15 целям в Иране, заявил 20 сентября журналистам президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По утверждению Трампа, Иран не имеет шансов победить в случае войны с США.

«Я могу сделать это, и вопросов больше нет», — сказал Трамп журналистам, но пояснил, что сдержанность в этом вопросе будет убедительнее, чем доказывать силу США.

«Я думаю, что то, как мы сейчас действуем, демонстрирует намного больше силы», — цитирует Трампа Bloomberg.

Кроме того, Трамп заявил, что в мире нет страны, более готовой к вооруженным конфликтам, чем США и напомнил, что за время его президентства на военные нужды было потрачено $1,5 трлн.

Напомним, ранее агентство Associated Press сообщало, что 20 сентября Пентагон должен был представить Трампу варианты действий против Ирана, которые США могут предпринять в ответ на удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии, ответственность за которые Вашингтон, не дожидаясь доказательств, возложил на Тегеран.

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