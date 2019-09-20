Бишкек, , 19:56 — REGNUM Пограничные службы Киргизии и Таджикистана отвели от границы дополнительные подразделения и военную технику, стянутые туда из-за вооруженного конфликта между киргизскими и таджикскими пограничниками, разгоревшегося 16 сентября. Об этом сообщает пресс-центр киргизского пограничного ведомства.

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Отмечается, что обстановка на спорном участке приграничной территории, где несколько дней назад произошла перестрелка, в настоящее время является достаточно стабильной.

Пограничные наряды двух республик проводят совместное патрулирование на неописанных участках границы. Все пограничные пункты пропуска работают в обычном режиме.

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