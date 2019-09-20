Великий Новгород, , 19:55 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Великий Новгород сегодня, 20 сентября, побывал на острове Липно, где оценил результат реставрационных работ в церкви Николы (XIII век). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, отреставрированный памятник архитектуры главе правительства показала генеральный директор Новгородского государственного музея-заповедника Наталья Григорьева.

Решение о реставрации церкви, построенной в 1292 году, было принято три года назад, после посещения острова Липно президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. В храме провели комплексные ремонтно-реставрационные работы, укрепили сохранившиеся фрагменты живописи. Храм электрифицировали, организовали ему декоративную подсветку, а также провели благоустройство территории и причала — остров расположен в 8 км к югу от Великого Новгорода в дельте реки Мста.

«Завершена реставрация церкви Николы на Липне в Новгородской области. Этот храм XIII века — один из самых ранних сохранившихся храмов Руси, построенных после монгольского нашествия. Спасибо всем, кто работал над восстановлением одного из важнейших памятников в истории нашей страны!» — написал Дмитрий Медведев в своём аккаунте в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе поездки в Великий Новгород Дмитий Медведев также провёл встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и принял участие в пленарной сессии форума «Среда для жизни».

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