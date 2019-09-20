Челябинск, , 19:55 — REGNUM Городскую думу Челябинска возглавит проректор Южно-Уральского госуниверситета Андрей Шмидт. Его кандидатуру выдвинула «Единая Россия», у которой в думе абсолютное большинство мест.

Вопрос был решён 20 сентября на втором этапе региональной конференции «ЕР». Кандидатуру Шмидта рекомендовал для утверждения президиум областного политсовета. Представил его на конференции глава единороссов региона Владимир Мякуш.

«Я благодарен делегатам партийной Конференции за поддержку. Коллеги оказали мне высокое доверие, и я должен сделать все, чтобы его оправдать», — сказал будущий спикер гордумы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Челябинске выбрали депутатов семи районных советов. Из 170 мест 133 в них заняли единороссы. Уже на следующей неделе может пройти первое заседание думы нового созыва. Напомним, городской представительный орган формируют не на прямых выборах, а через райсоветы. Такая процедура действует уже второй созыв подряд и неоднократно подвергалась критике с разных сторон.