20 сентября 2019 | Время чтения 11 мин

Мира Гасанова, , 19:54 — REGNUM



Сразу же после очередного (уже пятого) трехстороннего саммита президентов России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию, состоявшегося в Анкаре, профессор Стамбульского университета Мехмет Перинчек в статье «Ближневосточный и североафриканский план Москвы. Цель: создание региональных альянсов», опубликованной в турецком издании Аydinlik, выступил с сенсационным заявлением: Россия с целью нейтрализации США в регионе разрабатывает альтернативный потерпевшему крах американскому проекту «Большой Ближний Восток» (ПББВ) евразийский план.

Согласно автору, реализация этого сценария полностью освободит народы региона от колониализма, ограничит продолжающиеся деструктивные действия США по дестабилизации региона, уравновесит геополитические интересы и формирование региональных альянсов на основе гармоничного единства традиционных форм ислама. С этой целью в Москве создан «мозговой центр», в состав которого вошли военные эксперты, представители спецслужб, аналитики, стратеги, центральные фигуры российского государства. Действовать Москва начала после получения разведданных о новых планах Вашингтона по переформатированию региона. Несмотря на то, что альянс России, Турции и Ирана в Сирии практически подорвал планы США, которые поощряя этнический сепаратизм в регионе и одновременно провоцируя ваххабизм заложили динамит под национальные государства и создали почву для вмешательства в процессы на Ближнем Востоке и в Северной Африке, совершив одновременно попытку под предлогом участия в борьбе с ваххабизмом узаконить такие террористические организации, как РПК/PYD, Вашингтон не собирается отказываться от своих намерений и продолжает изыскивать другие возможности для установления контроля над исламским миром.

Согласно инсайдерской информации, полученной профессором Перинчеком, разрабатываемый Москвой проект основан на нескольких принципах: предотвращении реализации новых планов США на Ближнем Востоке и в Северной Африке; использовании провала американского ПББВ для реализации евразийского варианта в регионе; прекращении конфликтов между странами региона и объединении их против Соединенных Штатов; разрыве отношений Вашингтона с его союзниками. А для достижения этих целей подчеркивается важность понимания различий и противоречий между поощряемым США ваххабизмом и традиционным исламом, который исповедуется на территориях исламской географии и рассматривается Москвой как важный союзник против искусно подпитываемого Западом ваххабизма. Намечена изоляция и последующая ликвидация фанатических групп. Коррумпированному и продажному ваххабизму противопоставляется проповедуемый Юнусом Эмре, Джелаледдином Руми и Бекташи традиционный ислам. А основными столпами для реализации евразийского проекта определены Москва, Анкара и Тегеран. В этом политическом союзе объединяется православное христианство, суннизм и шиизм.

Осуществляемый, по утверждению Перинчека, в условиях абсолютной секретности проект, алгоритмы подготовки которого находятся под контролем самой верхушки российской власти, пока окончательно не завершен, детали все еще подлежат обсуждению, продолжаются консультации, вносятся изменения, т. е. он еще не достиг идеального состояния, все еще требует доработок. Однако уже имеет текстовое содержание под грифом «секретно», разработана и дорожная карта евразийской трансформации в соответствии с новыми геополитическими условиями, сложившимися на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Исследование основано на идее о том, что поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, провал западного проекта «арабская весна» и кризис нигилистической либеральной идеологии в мировом масштабе создали новые возможности для стабилизации региона и превращения его в оплот многополярного мирового порядка, построенного на принципах справедливости. Основой этой евразийской архитектуры является треугольник стратегического сотрудничества между Москвой, Анкарой и Тегераном, который сформировался в Астане.

С другой стороны, проект открыт для всех государств (Египет, Пакистан и других), которые отвергают неолиберальную идеологию, устремляются к многополярному миру и выступают за защиту своей собственной идентичности, культуры и традиций. Имеется в виду, что эти три государства, которые представляют православные, суфийские и шиитские традиции, и имеют великие имперские корни, должны взять на себя ответственность за духовное и геополитическое будущее Ближнего Востока и Северной Африки уже сегодня. В этом евразийском проекте, который разрабатывается в центре российского государства, Россия считается «сердцевиной» и рассматривается в качестве основной силы против глобализации и атлантизма. С другой стороны, она в нравственном плане рассматривается как альтернатива распоясавшемуся западному христианскому миру. В документе утверждается, что шиитский Иран предлагает уникальный опыт современной духовной революции и служит моделью для мобилизации общества, а также демонстрирует бескомпромиссный пример борьбы в беспрецедентных условиях внешнего давления, объединив общество на основе национально-религиозных идеалов. А Турция могла бы сыграть роль в возвращении к традиционным глубоким корням суннитского ислама и покончить с марионетками США на Ближнем Востоке, объявившим кровавый джихад.

Ожидается, что с введением этого евразийского плана в действие традиционные союзники американцев в регионе (особенно Израиль, Саудовская Аравия и Катар) столкнутся с экзистенциальным выбором: либо продолжать быть полностью ангажированными США, либо избрать независимый путь рядом с Евразией, т. е. судьба этих государств будет зависеть от их собственного решения. Хотя ранее реализация подобного проекта считалась неосуществимой, подчеркивается, что успех Астанинского процесса сделал его не только возможным, но даже необходимым. Отмечается, что в то время как Ближний Восток и Северная Африка и так являются уникальными регионами со своими противоречиями между проживающими тут народами и верованиями и переплетением интересов различных государства, США и их союзники не оставляют попыток создания нового противостояния, а евразийские силы, наоборот, пытаются стабилизировать ситуацию в этой части планеты. Напомним, что Вашингтон еще в начале 2000-х годов при поддержке Израиля попытался реализовать ПББВ, подготовленный американскими неоконсервативными кругами и дестабилизирующий обстановку во всем регионе от Северной Африки до Ирана. США сфабриковали предлоги для нападений на Афганистан и Ирак, которые привели к неконтролируемому росту терроризма, такфиризма, салафизма, «арабская весна» ускорила процесс перекраивания границ и ликвидации светских националистических режимов, которые десятилетиями блокировали радикальных исламистов.

После спровоцированных США смен режимов в Тунисе, Египте и Ливии пришла очередь и Сирии, что привело в конечном итоге к катастрофическим последствиям. Возвращение России на Ближний Восток коренным образом изменило геополитическую картину. Москва победила ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), освободила Сирию и остановила план неоконсерваторов перекроить Ближний Восток. Тем самым союзникам США и нейтральным силам был предоставлен выбор: Евразия или Атлантизм. Вмешательство России выявило всю беспринципность и деструктивные аспекты американской внешней политики. Вашингтон продемонстрировал, как легко и быстро может предать своих союзников, столкнувшись с сопротивлением. Поэтому многие бывшие союзники Соединенных Штатов (Турция, Ирак, Египет, Катар) начали пересматривать свои отношения с атлантическим лагерем и постепенно стали проявлять нейтральную позицию или приняли евразийскую линию. После того, как президентом США стал Дональд Трамп, положение Америки в этой части мира усложнилось. Демонстрирующий дружбу с Израилем и вражду с Ираном президент США все еще не смог предложить модель для Ближнего Востока и Северной Африки в соответствии с новыми геополитическими реалиями. Это дало евразийским силам возможность взять на себя судьбу региона. В докладе, в котором кратко описываются процессы с начала 2000-х годов до настоящего времени, подчеркивается необходимость ограничения влияния США в регионе Ближнего Востока и Северной Африки и линия проведения антиглобалистской и антиоккупационной политики. Тем более что эта линия не противоречит предвыборной риторике Трампа и соответствует реальным ожиданиям большинства простых американцев.

Особо важная роль в евразийском проекте придается суфизму, причем не только в Турции, но и во всех странах Ближнего Востока и Северной Африки, за исключением государств, где воцарился ваххабизм, салафизм и такфиризм (Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар). Сильны традиция суфизма в Египте, Иордании, Судане, Ливии, Алжире, Марокко, Афганистане, Пакистане. Возрождение традиций Джелаледдина Руми, Бекташи и Юнуса Эмре сделает Анкару настоящим лидером суннитского мира. Суфизм хотя и остается вне ближневосточных процессов, но, по крайней мере, способен мобилизоваться так же, как и салафизм, и может сыграть роль в объединении мусульманского мира против атлантизма и поддерживаемого им ваххабизма. Отмечается, что духовное наследие Абдул-Вахида Яхья (René Guénon), который жил в Египте в начале ХХ века, может сыграть роль в избавлении региона от колониализма и ваххабизма. Пакистан, имеющий ядерное оружие, которому американскими и британскими империалистами была навязана война с Афганистаном, может сыграть свою роль в завершении афганского конфликта в случае реализации нового евразийского порядка, выстроив стратегическую ось Москва — Исламабад подобно осям Москва — Анкара и Москва — Тегеран.

Авторы доклада считают, что с возрождением суфийской философии можно прийти к общему знаменателю между суннитскими (как арабскими, так и неарабскими) общинами на Ближнем Востоке. Достижение взаимопонимания между суннитами, шиитами и христианами может стать ключом к решению сложного комплекса ближневосточных проблем. К ним относятся курдские и палестинские проблемы, а также государственное устройство в странах, фактически разделенных после американских атак (Афганистан, Ирак, Ливан, Сирия, Ливия). Институционализированную стратегию Ирана по возвращению к священным корням и противодействия внешним угрозам можно использовать в качестве примера для евразийских народов. Влияние Ирана на Ближнем Востоке и шиитский фактор в последнее время усиливаются. Это ставит Тегеран перед проблемой второго этапа шиитской революции. Помимо Ирана, упомянутая география частично охватывает Ирак, Сирию, Ливан, Йемен, Бахрейн и Афганистан. Исповедуемый в Иране шиизм — это единая культура, и, как и в других мусульманских регионах, шиитская география была раздроблена в результате многовековой политики западного колониализма. Таким образом, Москва, Анкара и Тегеран вернутся к своим традиционным корням и станут центрами трех духовных цивилизаций (православной, суннитской и шиитской), и вместе они будут противостоять Западу. Примечательно, что эти три государства, которые имеют имперские традиции, воевали друг с другом в прошлом, но сегодня они научились преодолевать исторические противоречия и осознали геополитическую неизбежность этого трехстороннего партнерства. Этот альянс должен основываться не на узком утилитаризме или либеральной идеологии, а на вековых традиционных ценностях и уважении религий.

Российские эксперты полагают, что Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива находятся в сложной ситуации после своего поражения в Сирии. В самом Эр-Рияде начались драматические процессы, указывающие на глубокий кризис правящего клана и углубление противоречий между ваххабитскими улемами, династией и народными массами. Саудовская Аравия, являющаяся вместе с Израилем ближайшим союзником США в регионе, в то же время наиболее обманутый их партнер. После свержения Саддама Хусейна Вашингтон сдал Багдад шиитам, а сегодня примеряет на саудовцев роль «лидера», но в действительности использует саудовцев в качестве пушечного мяса в конфликте с Тегераном. Авторы доклада считают, что для Соединенных Штатов Саудовская Аравия, в отличие от Израиля, является партнером, которым можно пожертвовать. Поэтому не случайно, что Вашингтон обсуждает разделение Саудовской Аравии на несколько частей и совместный контроль исламских стран над Меккой и Мединой. Что касается Израиля, то его судьба будет определена его ролью в атлантическом лагере. Потерпевший сегодня крах ББВП изначально был подготовлен неоконсерваторами на основе интересов Тель-Авива. Однако баланс сил сегодня в регионе изменился, и перед израильтянами появилась возможность отказаться от атлантического лагеря и занять свое место в Евразии. Москва может стать геополитическим гарантом безопасности Израиля и обеспечить международный статус Иерусалима как межконфессионального города. Неспроста израильский премьер Нетаньяху зачастил в Москву, а Владимир Путин назвал Израиль русскоязычным государством.

Итак, внимание всего мира приковано к формирующемуся российско-шиитско-суфийскому альянсу: не только будущее стран Ближнего Востока и стран Северной Африки, но и судьба всего многополярного мира зависят от того, достойно ли евразийские державы решат поставленные перед ними задачи. Россия имеет опыт разрешения подобных конфликтов. И хотя в докладе нет указаний на это, по мнению Перинчека, просматривается вероятность использования методов, примененных во время Первой и Второй чеченских войн, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В то время в конфликте между ваххабизмом и традиционным исламом часть чеченских радикальных сил была нейтрализована, а другая часть перешла на российскую сторону. Ходжа Ахмед Нухаев, один из лидеров чеченцев, который воевал против России и даже был ранен в ходе Первой чеченской войны, был доставлен в Москву для секретных переговоров, хотя и был в розыске в России. Он жил в «Президент-отеле» и его водили на «секретные переговоры». Нухаев был использован против ваххабизма, который был принят узким кругом в Чечне и противоречил традиционному исламскому пониманию чеченцев. Во Второй чеченской войне Москве удалось привлечь на свою сторону кадыровцев, тоже сражавшихся против России.

PS: На страницах турецкого издания Аydinlik начинаются общественные дискуссии по теме. Турецкие эксперты изъявили желание высказать свое мнение относительно разрабатываемого Россией альтернативного западному проекту «Большой Ближний Восток» Евразийского плана и принять участие в его подготовке. ИА REGNUM будет следить за развитием событий и ознакомит своих читателей с результатами обсуждений.