Казань, , 19:43 — REGNUM Прокурором Московского района Казани назначен старший советник юстиции Валерий Кузьмин. Приказ о назначении подписан генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Новый прокурор Московского района был представлен сегодня прокурором Татарии Илдусом Нафиковым подчиненным.

Павел Шамов работавший на должности Кузьмина был назначен заместителем прокурора республики Марий Эл.

Кузьмин Валерий Викторович в 1990 году получил высшее образование по специальности «правоведение» в Казанском государственном университете им. В. И. Ульянова-Ленина.

Работать в органах прокуратуры начал с 1990 году в должности стажера, а затем помощника прокурора Рыбно-Слободского района ТАССР.

В 1999—2012 годах занимает должность прокурора Агрызского района Татарии.

В 2012—2019 годах — Бугульминский городской прокурор Татарии.

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