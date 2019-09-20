Киев, , 19:22 — REGNUM Верховная рада Украины приняла за основу законопроект, предоставляющий Вооружённым силам Украины (ВСУ) право применять боевую технику и оружие вне периода военного положения, сообщил 20 сентября официальный парламентский телеканал «Рада».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Предложение поддержали 278 депутатов.

В случае окончательного принятия закона, ВСУ получат право применять оружие в так называемый «особый период», до введения военного положения, а также после его отмены.

Оружие также смогут применять работники военизированной охраны, если возникнет угроза их жизни и здоровью, а также при нападении на объекты, которые они охраняют.

Напомним, «особый период» был введён на Украине 17 марта 2014 года, вскоре после государственного переворота. В августе 2018 года Верховный суд Украины опубликовал письмо, в котором подтвердил, что «особый период» продолжает действовать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители украинской власти заявили, что кроме «формулы Штайнмайера», предложенной в своё время главой МИД Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, существует некая «формула» президента Украины Владимира Зеленского, которая также направлена на прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.

Эксперты скептически отнеслись к заявлениям украинских политиков, поскольку сам Зеленский эту «формулу» пока не озвучил.

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