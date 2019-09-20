Таллин, , 19:11 — REGNUM В МИД Эстонии вызван посол России Александр Петров, напомнивший жителям этой прибалтийской республики о 75-летии освобождения от нацистов, сообщает 20 сентября пресс-служба посольства РФ в Эстонии.

Российский посол вызван в МИД Эстонии, где его ознакомили с иной трактовкой исторических событий 75-летней давности. В частности, ему поведали о том, что никакого освобождения не было, что «за немецкой оккупацией последовала советская», а сама Эстония была «жертвой двух тоталитарных режимов».

Ранее о решении вызвать российского посла заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, прямо указавший, что причиной этого дипломатического демарша являются слова посла РФ о том, что жители Эстонии помнят и чтут подвиг советских воинов, 75 лет назад освободивших эти территории от германских нацистов и их пособников.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России неоднократно напоминали о том, что никакой «оккупации» Советским Союзом прибалтийских республик в 1940 году не было, так как присоединение Прибалтики к СССР осуществлялось в полном соответствии с нормами международного права середины ХХ века.

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