Киев, , 18:44 — REGNUM Парламент Украины может принять закон о госбюджете в декабре 2019 года. Об этом в кулуарах Верховной рады заявил депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Василий Нимченко.

«Думаю, до декабря — нет, а в декабре — да. В декабре успеем… Однозначно будет корректировка до нового года. До 1 октября будет наработка, дополнения. Не исключаю, что будет альтернативный бюджетный законопроект», — сказал Нимченко.

Он сообщил, что правительству и президенту будет сложно погасить внешние долги и перекрыть дефицит Пенсионного фонда.

«Есть непредсказуемость. У нас в бюджете нет денег. Тяжело будет и президенту как главе государства, и исполнительной власти… На сегодня у нас 460 или 480 млрд долга (19,504 млрд долл — ред.). Это при том, что у нас доходная часть бюджета составляет 1 трлн 100 млрд. Плюс дисбаланс Пенсионного фонда 170 млрд (6,907 млрд долл. — Ред.)… Мы в долгах как в шелках. Этого точно хватит нашим детям и внукам», — считает Нимченко.

При этом он призвал пересмотреть финансирование сектора безопасности и обороны, на нужды которого закладывают на 1,3 млрд долл больше, чем в 2019 году.

«По военному комплексу все увеличено почти на 40 млрд, а у нас остались социально незащищенные люди… Бюджет увеличить не из чего, нет источников, нет инвестиций… Нужно посмотреть, что идет на правоохранительные органы, что на оборону? Нужно не кормить Свинарчуков (о бывшем первом заместителе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олеге Гладковском. — Ред.) и других в системе оборонного комплекса, чтобы деньги действительно шли на вооружение вооруженных сил и на материальное обеспечение военнослужащих», — добавил Нимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября Верховная рада начала рассмотрение проекта закона о государственном бюджете на 2020 год. Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что бюджет разработан на основе макроэкономических показателей, утвержденных прежним правительством еще в мае 2019 года. Так, рост ВВП предусмотрен на уровне 3,3%, инфляция — 6%, курс долара США — 28,2 гривен. Доходная часть бюджета составляет $43 млрд 843 млн. (1 трлн 79 млрд грн.). На сектор безопасности и обороны выделено $9,955 млрд (5,4% к ВВП).