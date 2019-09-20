Бишкек, , 18:44 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обсудил с министром финансов Кувейта Наифом Фалахом Мубарак Аль-Хаджрафом перспективы финансового и инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер отметил роль Кувейтского фонда арабского экономического развития в реализации инфраструктурных проектов в республике. А также упомянул деятельность благотворительных фондов «Ас-Салам», «Ас-Сафа» и «Ассанабил» в Киргизии.

Читайте также: Кувейтский фонд построил в Киргизии городок для малоимущих семей

Жээнбеков обратился к главе кувейтского финансового ведомства с предложением рассмотреть возможность реализации совместных проектов в сферах регионального развития, цифровизации, сельского хозяйства, образования и медицины.

В свою очередь Наиф Фалах Мубарак Аль-Хаджраф отметил, что кувейтская сторона готова изучить имеющиеся инвестиционные предложения правительства Киргизии и заняться их совместной проработкой.

Читайте также: Киргизия предлагает Кувейту создавать совместные логистические центры