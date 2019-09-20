Москва, , 18:36 — REGNUM Разговоры американских генералов про план прорыва российских ПВО в Калининграде — это риторика, хотя перед Первой мировой войной риторики тоже было немало, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 20 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующее заявление главнокомандующего американскими ВВС в Европе генерала Джеффри Ли Харригяна.

«Такого плана не может быть. Он может быть частью другого плана. Не может быть плана покорить Калининградскую область, — сказал Кургинян. — Предположим, что американцы что-то там разгромят в Калининграде. Дальше что — не начнётся мировая война? Любая стратегическая игра строится так: мы наносим удар здесь, здесь и здесь в ходе первой наступательной операции. В ответ на это они наносят удары там и там. Но не может быть плана покорения Калининграда. Конечно, всё это риторика, но риторика шла весь 1910-й, 1911-й, 1912-й и 1913 годы. А потом какого-то вшивого принца ликвидировали, и понеслась. Риторика — важная часть не только пиара и пропаганды».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Харригяна, у Пентагона есть план, который позволит уничтожить систему противовоздушной обороны «самого вооружённого европейского форпоста России» — Калининграда.

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