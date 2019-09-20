Москва, 20 сентября 2019, 18:36 — REGNUM Разговоры американских генералов про план прорыва российских ПВО в Калининграде — это риторика, хотя перед Первой мировой войной риторики тоже было немало, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 20 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующее заявление главнокомандующего американскими ВВС в Европе генерала Джеффри Ли Харригяна.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Харригяна, у Пентагона есть план, который позволит уничтожить систему противовоздушной обороны «самого вооружённого европейского форпоста России» — Калининграда.
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