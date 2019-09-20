Махачкала, , 18:28 — REGNUM Новая база с современной инфраструктурой для Каспийской флотилии активно строится в Дагестане, сообщил 20 сентября главком ВМФ России Николай Евменов.

Главком ВМФ отметил, что новая база флотилии будет комплексной, самодостаточной и современной. Об этом Николай Евменов заявил в Махачкале на разборе участия Каспийской флотилии в масштабных военных учениях «Центр-2019».

"Идёт обустройство причального фронта, в том числе там возводится комплекс защитных гидротехнических сооружений — северный и южный оградительные молы с причалами», — сказал Николай Евменов.

«Кроме строительства самих молов будут проведены дноуглубительные работы во вновь образованной акватории, возведены причальные стенки, проведен монтаж комплекса инженерных сетей и сооружений в границах создаваемой военной гавани. В соответствии с установленными сроками продолжается строительство военного городка со всей необходимой для жизни людей инфраструктурой», — добавил главком ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о планах перебазирования Каспийской флотилии из Астрахани в Дагестан, в частности в Каспийск и Махачкалу.

Напомним, после вооружения Каспийской флотилии кораблями с крылатыми ракетами «Калибр», флотилия стала стратегическим фактором, держа под прицелом не только Каспий, но и восточную часть Средиземного моря.

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