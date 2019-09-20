Дипломатический скандал вокруг ООН устроен в США, где Госдеп потребовал покинуть территорию страны двух членов постоянного представительства Кубы при ООН. Кроме того, перемещение всех сотрудников кубинского постпредства ограничено нью-йорским районом Манхэттен, где расположена штаб-квартира ООН, сообщает 20 сентября Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя американского Госдепа Морган Ортэгус.

Вашингтон, , 18:17 — REGNUM В уведомлении внешнеполитического ведомства США указывается на ведение кубинскими представителями «деятельности, наносящей вред национальной безопасности США».

В тот же день глава МИД Кубы Бруно Родригес подверг решение Вашингтона решительной критике, назвав американские обвинения «грубой клеветой». Действия США, по его словам, направлены на эскалацию напряженности и противоречий с целью закрытия посольства и ужесточения блокады.

После возобновления в 2015 году дипломатических отношений между США и Кубой и смягчения напряженности при Бараке Обаме, двусторонние отношения вновь ухудшились с приходом в Белый дом Дональда Трампа.