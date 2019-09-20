Киев, , 18:08 — REGNUM За 18 лет независимости 1,5 млн. гектаров земли, принадлежавших жителям Украины, перешли в собственность государства, сообщили 20 сентября в Telegram-канале команды президента Украины Владимира Зеленского.

После смерти граждан, имевших паи, земля просто перешла к государству, сказано в сообщении

«Владельцы земель жили на мизерные пенсии, потому что не могли зарабатывать на плодородных паях», — прокомментировали ситуацию в команде Зеленского.

Напомним, ранее представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук не исключила возможности проведения референдума по вопросу открытия рынка земли в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов признал, что правительство страны не знает, кто на самом деле владеет украинской землёй при помощи различных теневых схем.

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