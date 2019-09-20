Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Вашингтон принял решение о введении санкции в отношении Центрального банка Ирана. Об этом 20 сентября сообщил президент США Дональд Трамп, передаёт Reuters.

Накануне глава Белого дома заявил, что Соединённые Штаты в течение 48 часов введут «значительные» санкции против Ирана в связи с атакой беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Тегеран.

В МИД России назвали данное решение США «деструктивным», как и все предыдущие американские санкции, отметив, что подобные шаги не способствуют разрешению конфликта.

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