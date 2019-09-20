Киев, , 17:47 — REGNUM Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».

«Мы возобновим выплату пенсий. Мы возобновили оплату услуг, которые мы предоставляем, то есть нам с той стороны платят за воду. Сейчас мы готовимся заменить приказ о списке товаров, который людям разрешено перевозить через контактную линию, на список того, что запрещено перевозить», — рассказал он.

Пристайко отметил, что для возобновления выплат нужно проделать определённые действия, поскольку в данный момент в отношении Донбасса действует блокада, введённая Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Напомним, в данный момент пенсионеры ДНР и ЛНР вынуждены раз в два месяца ездить на украинскую территорию отмечаться в Пенсионном фонде Украины. В начале июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский пообещал увеличить срок действия отметки с двух месяцев до одного года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко назвал условие снятия украинской блокады Донбасса. Для этого предприятия региона должны вернуться под контроль Украины.

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