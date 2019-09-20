Москва, , 17:29 — REGNUM Борьба между главой Белого дома Дональдом Трампом и любым его конкурентом на выборах президента США будет чрезвычайно мощной, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 20 сентября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя напутствия, которые получил президент Украины Владимир Зеленский от экс-посла США на Украине перед встречей с Трампом.

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ясно, что это фамильярность больше, чем обычно. Её доза не 50%, а 75%. Это существенно. Главное слово здесь, конечно, «льсти». Это, конечно, шутовская ситуация. Обидная. Но главное не в этом. Главное в том, что Трампу после произошедшего скандала теперь приходиться выбирать — встречаться ему с Зеленским или нет. Он требовал от Украины сдачи Байдена, но потребовал этого при ком-то лишнем. Произошла утечка, и он по-человечески взбешён», — сказал Кургинян.

При этом лидер движения «Суть времени» отметил, что грядёт очень мощная схватка между Трампом и любым его конкурентом на предстоящих выборах президента США. Этот процесс, по словам Кургиняна, будет «безумно мощным», и Украине, вероятно, «придётся сыграть роль одного из главных распасовывающих, а это смертельно опасная композиция для неблагополучной страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экс-посол США на Украине Стивен Пайфер дал Зеленскому совет, как вести себя на встрече с президентом США Дональдом Трампом — «будь проще, льсти и ищи беспроигрышный вариант». Также отметим, что ранее адвокат президента США Трампа Рудольф Джулиани заявил, что просил власти Украины начать расследование против претендента на выдвижение в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

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