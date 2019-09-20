Казань, , 17:29 — REGNUM Государственный совет Татарии на заседании избрал своим представителем в Совете Федерации Геннадия Емельянова. Полномочия сенатора вступят в силу 2 октября 2019 года.

Кандидатуру Емельянова внес на рассмотрение депутатов Госсовета спикер парламента Фарид Мухаметшин.

Также его кандидатуру одобриличлены Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению. По словам главы комитета Альберта Хабибуллина, Емельянов достойно представит интересы республики в Совфеде.

Геннадий Емельянов — уроженец Заинского района Татарии, окончил Казанский химико-технологический институт. Долгие годы работал в автотранспортной отрасли. С 1999 года работал в руководстве трех районов региона, в том числе был главой Елабужского и Зеленодольского районов.

ИА REGNUM напоминает, до него законодательную власть в Совете Федерации представлял Ильдус Ахметзянов.

Сенатором от главы Татарии в настоящее время является член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов. Его полномочия истекают в сентябре 2020 года.