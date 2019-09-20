Вашингтон, , 17:23 — REGNUM Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио принял решение отказаться от борьбы за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года. Об этом он сообщил 20 сентября в эфире телеканала MSNBC.

По словам де Блазио, он предпринимал максимальные усилия в ходе своей предвыборной кампании, но понял, что сейчас «явно не его время».

Он добавил, что участие в кампании позволило ему лучше узнать реальные проблемы людей и увидеть возможные варианты их решения, и теперь он намерен применить этот опыт в своей дальнейшей работе на посту мэра. При этом де Блазио не уточнил, выразит ли он поддержку кому-либо из других кандидатов в президенты.

Напомним, мэр Нью-Йорка вступил в президентскую гонку в мае текущего года. По последним опросам, отдать свой голос за него были готовы менее 1% респондентов.