Киев, 20 сентября 2019, 17:34 — REGNUM Украина может заключить «большую сделку», которая урегулирует конфликт в Донбассе, и решит проблему энергетической безопасности страны. Об этом заявил 20 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью изданию «Украинская правда».
На вопрос журналиста о возможности некоего пакетного решения, министр заявил:
Пристайко отметил, что лидеры стран «нормандской четвёрки» всегда уделяли внимание газовой проблеме Украины и её энергетической безопасности.
Напомним, ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель допустил возобновление прямых закупок Украиной российского газа, если будет исключена «политическая составляющая».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины объяснил «техническим недоразумением» отказ украинской стороны подписать список шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, известный как «формула Штайнмайера».
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