Киев, , 17:34 — REGNUM Украина может заключить «большую сделку», которая урегулирует конфликт в Донбассе, и решит проблему энергетической безопасности страны. Об этом заявил 20 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью изданию «Украинская правда».

На вопрос журналиста о возможности некоего пакетного решения, министр заявил:

«Возможно, в результате долгих-долгих заседаний будет выработана некая большая сделка, некий big deal, что включит не только решение вопроса Донбасса, но и, например, энергетическую безопасность Украины».

Пристайко отметил, что лидеры стран «нормандской четвёрки» всегда уделяли внимание газовой проблеме Украины и её энергетической безопасности.

Напомним, ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель допустил возобновление прямых закупок Украиной российского газа, если будет исключена «политическая составляющая».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины объяснил «техническим недоразумением» отказ украинской стороны подписать список шагов по урегулированию конфликта в Донбассе, известный как «формула Штайнмайера».

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