Донецк, , 17:07 — REGNUM Украинские каратели готовятся осуществить в Донбассе военную провокацию во время сессии Генассамблеи ООН, сообщил 20 сентября журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По информации Народной милиции ДНР, новый виток кровопролития украинские силовики могут устроить на горловском направлении с 23 по 26 сентября, когда будет проходить Генассамблея ООН.

Приказ об этом отдан командующим операцией Объединенных сил (ООС) Украины Владимиром Кравченко.

«Нам стало известно о планируемом руководством Украины, новом витке кровопролития в Донбассе, который будет использован в качестве «политического катализатора» на заседании Генеральной ассамблеи ООН 23 сентября и во время встречи Зеленского с Трампом, запланированной на 25 сентября», — сказал Эдуард Басурин.

«Призываем международных наблюдателей СММ ОБСЕ обратить пристальное внимание на деятельности вооруженных формирований Украины в период заседания Генеральной ассамблеи ООН», — добавил представитель Народной милиции ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее офис президента Украины Владимира Зеленского распространил информацию, что в рамках рабочего визита в Нью-Йорк 23−26 сентября Зеленский выступит на сессии Генассамблеи ООН, а также встретится с президентом США Дональдом Трампом.

Подтверждений от Белого дома пока не поступало.

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