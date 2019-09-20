Ереван, , 16:49 — REGNUM Суд общей юрисдикции города Ереван под председательством судьи Анны Данибекян оставил под арестом второго президента Армении Роберта Кочаряна, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения на освобождение под залог.

Роберт Кочарян © Photolure

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокаты Кочаряна подали ходатайство об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, 17 сентября. Ранее в этот день суд отклонил ходатайство об освобождении Роберта Кочаряна на основании решения Конституционного суда.

В ответ адвокаты представили нынешнее ходатайство, в качестве варианта отметив освобождение под залог. Размер залога адвокаты предоставили определить суду.