Грозный, , 16:46 — REGNUM В Чечне будет переименован Сунженский район. Его будут называть Серноводский. Такое решение приняли депутаты парламента республики в ходе 81-го планарного заседания 20 сентября.

С обращением о переименовании обратились к парламентариям депутаты Совета депутатов Сунженского района. Необходимость в смене названия продиктована тем, что административным центром Сунженского района является село Серноводское. Депутаты считают, что должна быть установлена идентичность в названиях райцентра и района.

Стоит отметить, что название Сунженский одновременно носили два района — в Чечне и соседней Ингушетии. Это обстоятельство иногда вызывало путаницу. В силу этого смена называния у Сунженского района Чечни снимет эту проблему.

«По соглашению о новых границах между Чечней и Ингушетией большая часть ингушского Сунженского района оказалась территорией одноименного чеченского района, администрация Рамзана Кадырова взялась за географические переименования», — пишет «kavkaz.versia».