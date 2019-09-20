Киев, 20 сентября 2019, 16:57 — REGNUM Компания «Нафтогаз» не заинтересована в сотрудничестве с российскими инвесторами, готовыми вкладывать деньги в эксплуатацию и развитие газотранспортной системы (ГТС) Украины, заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщило 20 сентября информационное агентство «Укринформ».
Он отметил, что участие иностранных компаний благоприятно отразится на всём газовом рынке Украины в целом.
В то же время, он отметил, что после разделения «Нафтогаза» и создания компании, эксплуатирующей украинскую ГТС, этот вопрос будет решать новый газовый оператор и его акционеры.
Напомним, ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что к управлению газотранспортной системой Украины могут допустить иностранных партнёров, однако конкретных предложений пока нет.
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2019 года правительство Украины приняло решение до конца года разделить «Нафтогаз» и ГТС Украины, создав независимую компанию.
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