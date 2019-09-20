Ереван, , 16:45 — REGNUM Государственная компания «Российские железные дороги» (РЖД) готовится разорвать соглашение с властями Армении, утверждая, что они блокируют работу ее дочернего предприятия «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которое управляет армянскими железными дорогами. Об этом RTVI рассказал источник, знакомый с ходом переговоров России и Армении. Информацию подтвердили в Минтрансе России.

В Южно-Кавказская железная дороге корреспонденту ИА REGNUM сказали, что никак не комментируют публикацию RTVI.

Отношения РЖД с властями Армении обострились из-за обысков и уголовных дел, которые Ереван завел против ЮКЖД.

В августе 2018 года в офисе компании провели обыски по подозрению в неуплате налогов на $19 тысяч. В ЮКЖД рассказывали, что силовики конфисковали ее документацию. Премьер-министр страны Никол Пашинян тогда говорил, что вокруг компании «происходят некоторые юридические процессы», но призывал «не делать трагедию».

В декабре в управлении по особо важным делам Следственного комитета Армении объявили об уголовном деле против бывшего замминистра транспорта республики. По версии следствия, он скрыл злоупотребления, выявленные во время проверок «Южно-Кавказской железной дороги».

В конце того же месяца в СК республики сообщили, что расследуют деятельность ЮКЖД за 10 лет, проверяя эффективность инвестиций в $226,8 млн. В компании в ответ заявили об «ангажированности» следствия.

По данным источника RTVI, всего против ЮКЖД завели семь дел, которые объединили в одно производство. Во время обысков у компании забрали весь архив документов с начала работы компании до 2018 года, что сильно затрудняет текущую деятельность ЮКЖД, говорит собеседник RTVI. Компания пыталась вернуть документацию через суд, но ей отказали.

В руководстве «Южно-Кавказской железной дороги» считают финансовые претензии необоснованными. Там подчеркивают, что «за 10 лет работы ЮКЖД суммарное время проверок налоговых органов в компании составило 3 года». Кроме того, в последние годы аудит предприятия проводит компания PricewaterhouseCoopers.

По словам собеседника RTVI, если бы Армения хотела не оказывать давление на Россию, а разобраться в ситуации, она бы обратилась в международный суд. «Договором предусмотрено, например, обращение в арбитраж в Париже для решения спорных вопросов по исполнению договора, но вместо этого армянская сторона предпочла давление с «дамокловым мечом» уголовных дел», — отмечает источник.

Конфликтную ситуацию пытались решить на правительственном уровне. Минтранс России вел переговоры с профильным министерством и вице-премьером правительства Армении Мгером Григоряном. Москва предложила закрыть уголовное дело. Взамен Еревану были готовы помочь с дополнительными инвестициями. Россия также предлагала провести новую независимую проверку, если власти Армении не готовы просто отозвать свои претензии. Никаких результатов диалог не дал, поэтому Москва обдумывает выход из соглашения с Арменией, рассказывает источник RTVI.

То, что переговоры ни к чему не привели, официально признают в Минтрансе России. «Армения создала ситуацию, при которой ЮКЖД не может нормально работать: изъяты все документы за 10 лет, предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий. Наши аргументы о том, что ранее проверки не выявили нарушений, и доводы о выполнении условий концессии игнорируются», — сказал RTVI заместитель министра транспорта России Владимир Токарев. Он также подтвердил, что российская сторона начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора об управлении железной дорогой Армении.

В РЖД эту информацию в ответ на запрос RTVI не подтвердили и не опровергли. При этом 18 сентября на встрече с коллективом ЮКЖД первый зам генерального директора РЖД Александр Мишарин говорил, что для компания важна работа в Армении, и подчеркивал, что ЮКЖД — один из крупнейших работодателей Армении: в компании работает больше трех тысяч человек.

Армянская сторона по-прежнему настаивает на правомерности расследования в отношении «Южно-Кавказской железной дороги». 16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян ометил, что проверки в ЮКЖД проводят для защиты интересов республики, и добавил, что по этому поводу ведутся активные переговоры с российским партнерами.