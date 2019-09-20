Челябинск, , 16:36 — REGNUM Челябинский губернатор Алексей Текслер определился с членом Совета Федерации от исполнительной власти региона. Мандат получит уполномоченная по правам человека в регионе Маргарита Павлова, написал он в соцсети «ВКонтакте».

Алексей Текслер Kremlin.ru

»Вы её хорошо знаете. Много лет она помогает южноуральцам, как взрослым, так и детям. Не сомневаюсь, что Маргарита Николаевна достойно представит интересы области и её жителей в Совете Федерации», — отметил Текслер.

Маргарита Павлова родилась в 1979 году, 22 января. С отличием окончила областную Академию культуры, в 2001—2010 годах работала на 31-м канале телеведущей и корреспондентом. 23 декабря 2010 года она была единогласно назначена детским омбудсменом, а 22 октября 2015-го стала Уполномоченной по правам человека.

Добавим, ранее сенатором была Ирина Гехт. Но летом 2019 года Текслер назначил её вице-губернатором, и в связи с этим она ушла из Совфеда.