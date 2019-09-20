Цхинвал, , 16:29 — REGNUM 19 сентября в парламенте Южной Осетии прошли встречи с делегациями Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывшими на торжественные мероприятия в Цхинвал, сообщает информагентство «Рес».

Здание парламента Южной Осетии Osetiainfo.ru

В состав делегации ДНР вошли депутаты Народного совета Ринат Билялов и Василий Перцев, герои республики и участники боевых действий в Донбассе. В состав делегации ЛНР вошли председатель комитета по вопросам законодательной и нормотворческой деятельности, государственного строительства, инновационной и регуляторной политики, местного самоуправления и организации работы Народного совета Луганской Народной Республики Денис Колесников и помощник депутата Народного совета Вадим Филиппов.

Делегации поздравили народ Южной Осетии с Днем государственного флага и Днем Республики. Ринат Билялов от имени делегатов поздравил Южную Осетию, а также выразил благодарность тем гражданам республики, кто добровольно отправился воевать на стороне ДНР.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на торжественные мероприятия, посвященные Дню государственного флага (19 сентября) и Дню республики (20 сентября), в Южную Осетию прибыли делегации из России, Абхазии, Донецкой и Луганской Народных Республик и Приднестровья. Среди гостей также глава ДНР Денис Пушилин, впервые прибывший в Южную Осетию с официальным визитом.