Москва, , 16:24 — REGNUM В РФ стараются ликвидировать мэров как класс, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что работа мэра сложнее, чем работа в правительстве.

«В данном случае Медведев прав. Как показывает его деятельность, выполнять его работу можно, не приходя в сознание, и продолжать находиться на этой должности, — сказал Делягин. — А мэр — это сложнейшая хозяйственная работа при очень серьёзных ограничениях полномочий. При этом у него, как правило, мало денег, потому что деньги уходят в область и дальше в федеральный центр, а он непосредственно сталкивается с проблемами, которые господин Медведев из окна своего лимузина даже не увидит. Мэр — это канализация, это троллейбусы, это гастарбайтеры, мелкая преступность, отопление и прочие радости жизни. Поэтому работа мэра действительно тяжела с заведомо недостаточными полномочиями».

При этом, как уточнил Делягин, мэров в России стараются ликвидировать как класс, заменив их сити-менеджерами.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на форуме в Великом Новгороде, премьер-министр РФ заявил, что работа мэров городов более сложная, чем в правительстве.

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