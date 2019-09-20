Москва, 20 сентября 2019, 16:24 — REGNUM В РФ стараются ликвидировать мэров как класс, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что работа мэра сложнее, чем работа в правительстве.
При этом, как уточнил Делягин, мэров в России стараются ликвидировать как класс, заменив их сити-менеджерами.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на форуме в Великом Новгороде, премьер-министр РФ заявил, что работа мэров городов более сложная, чем в правительстве.
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