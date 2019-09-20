Оренбург, , 16:16 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономическом положении региона. Разговор прошёл перед посещением полигона «Донгуз», сообщает пресс-служба областного правительства.

Как говорится в сообщении пресс-службы, речь шла также о ходе исполнения майских указов и о ситуации с реализацией нацпроектов. Также Владимир Путин поздравил Паслера с вступлением в должность губернатора Оренбуржья.

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Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин посетил Оренбуржье 20 сентября. Он наблюдал за ходом учений «Центр-2019», в которых принимают участие военные восьми стран.

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