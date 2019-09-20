Архангельск, , 16:15 — REGNUM Норвежцы инициируют создание промышленного кластера на территории Баренц-региона. Об объединении производственных мощностей речь зашла на III Российско-норвежской поморской конференции по рыболовству в Архангельске, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня мы рассматриваем возможность создания в Баренц-регионе промышленного кластера, участники которого будут осуществлять заготовку, переработку и продвижение продукции, изготовленной из морских биоресурсов, в том числе водорослей», — отметил директор норвежской компании Barents Seaweed AS Коре Брейвик.

Проект кластера был представлен норвежской делегацией на III Российско-норвежской поморской конференции по рыболовству. Его авторы предполагают объединить компании Архангельской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа, а также губерний Тромсё и Финнмарк Норвегии. На данном этапе российские компании изучают это предложение.