Киев, , 16:10 — REGNUM 23−26 сентября во время визита украинской делегации в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что Зеленский выступит на общих дебатах сессии Генассамблеи ООН.

«Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития», — говорится в сообщении.

Кроме того, запланирована встреча Зеленского с руководителями еврейских организаций США и представите лями деловых кругов США.

«В Нью-Йорке глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, в том числе с Президентом США Дональдом Трампом. Кроме того, в рамках визита Президент Украины встретится с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций США, а также с представителями американских деловых кругов», — отмечается в материале.

Ранее, 19 сентября, в Белом доме анонсировали первую встречу президентов США и Украины. Отмечается, что детали встречи согласовали во время телефонного разговора Зеленского с вице-президентом США Майком Пенсом в среду, 18 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее встречу глав государств США и Украины планировали провести в сентябре в Варшаве. Но президент Трамп перенес свой зарубежный визит из-за урагана. Глава Белого дома заявил, что непогода, которая вот-вот обрушится на Флориду, будет очень мощной. Поэтому вместо него в Варшаву отправится вице-президент Майк Пенс.