Киев, , 16:07 — REGNUM Киев может принять решение о проведении всенародного референдума относительно вопроса создания прозрачного рынка сельскохозяйственных земель.

Об этом 20 сентября в кулуарах парламента заявила представитель правительства в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«На сегодня есть две позиции: проводить референдум по данному вопросу или не проводить. Если не проводить референдум, то какую форму дискуссии или плебисцита, или опроса считать приемлемой? Мы не можем доехать до каждого агрария, но у нас есть аграрные ассоциации, которым доверяет общество, не фейковые латифундистские, которые представляют латифундистские организации», — сказала Верещук.

По её словам, фракция «Слуга народа» может не поддержать закон о рынке земли, если граждане страны будут против реформы рынка земли.

«Если мы внесем в зал законопроект об открытии рынка земли и он не найдет поддержки у народа, конечно, может быть разное. В том числе может быть, что и фракция «Слуга народа» будет по-разному относиться», — допустила Верещук.

Она считает, что одно лицо должно владеть не более 1−3% земли на уровне области, как в странах Европы. Верещук считает, что проект закона нужно доработать в вопросе ограничения прав земельных монополий и латифундистов.

«Тысячи гектар на одного человека — это чрезвычайно много. Европейская практика — 1−3%, которая себя оправдала. 15% — это много. Мы будем дискутировать», — пообещала Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинское законодательство запретит концентрацию земли в одних руках более чем 15% на уровне области и 0,5% на уровне страны. По его словам, Украине важно развивать мелко фермерство. Премьер отметил, что после консультаций с фермерами Киев решил перенести ввод рынка земли с 1 июля на 1 октября.