Киев, 20 сентября 2019, 16:07 — REGNUM Киев может принять решение о проведении всенародного референдума относительно вопроса создания прозрачного рынка сельскохозяйственных земель.
Об этом 20 сентября в кулуарах парламента заявила представитель правительства в парламенте, депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.
По её словам, фракция «Слуга народа» может не поддержать закон о рынке земли, если граждане страны будут против реформы рынка земли.
Она считает, что одно лицо должно владеть не более 1−3% земли на уровне области, как в странах Европы. Верещук считает, что проект закона нужно доработать в вопросе ограничения прав земельных монополий и латифундистов.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинское законодательство запретит концентрацию земли в одних руках более чем 15% на уровне области и 0,5% на уровне страны. По его словам, Украине важно развивать мелко фермерство. Премьер отметил, что после консультаций с фермерами Киев решил перенести ввод рынка земли с 1 июля на 1 октября.