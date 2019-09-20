Киев, , 16:03 — REGNUM В проекте бюджета Украины на 2020 году заложено увеличение финансирования на Офис президента, правительство и генеральную прокуратуру. Об этом 20 сентября с парламентской трибуны заявил депутат от фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

«На педагогов денег нет, на важные вещи нет. А на что есть деньги? Есть рост на Офис президента, пожалуйста. Есть рост на генеральную прокуратуру, пожалуйста. Нам говорили: «Мы создаем новые министерства». Это министерства Франкенштейны — энергетики и экологии, экономики и АПК, ветеранов и оккупированных территорий, чтобы сэкономить на чиновниках. А где же эта экономия в проекте бюджета? Где уменьшение затрат на правительство хоть на 1 грн, покажите это. Этого нет», — сказал Гончаренко.

По его словам, проект бюджета показывает, что власти не собираются выполнять свои предвыборные обещания.

«Есть одна реальность в телевизоре, и будет абсолютно другая реальность в холодильнике у людей. Рано или поздно холодильник победит это бесконечное реалити-шоу, которое вы устраиваете», — добавил Гончаренко.

Он призвал правительство Алексея Гончарука выполнить постановление правительства Владимира Гройсмана, которое меняет тарифную сетку для педагогов, и было принято накануне его отставки.

«В своей предвыборной программе президент Зеленский нам говорил, что он обещает достойную зарплату учителю и врачу. Что мы видим в реальности? Реально нет никакого роста зарплат ни учителю, ни врачу. У врача (рост зарплаты — ред.) немного больше инфляции, у учителя (зарплата — ред.) повышается фактически на уровень инфляции, без какого-либо роста. В июле месяце правительство приняло постановление, которым утвердило новую тарифную сетку для педагогов, которая предусматривала существенный рост зарплат учителей. Как вы думаете, сколько нам сегодня предлагают заложить денег на выполнение этого постановления? Ноль», — рассказал Гончаренко.

Как сообщало, ИА REGNUM, 20 сентября министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что проект бюджета на 2020 год разработан с учетом макроэкономического прогноза, который был утвержден правительством Гройсмана в мае 2019 года. В частности, рост ВВП заложен на уровне 3,3%.

Министр отметила, что депутаты могут повысить доходную часть бюджета, если примут президентские законопроекты о легализации игрального бизнеса и добычи янтаря.