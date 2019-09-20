Париж, , 16:02 — REGNUM Бюджет министерства экологии Франции увеличится на «800 млн евро» в 2020 году. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявила министр экологии страны Элизабет Борн.

«Этот бюджет значительно увеличится, более чем на 800 млн евро. Поэтому, когда нам говорят, что правительство не действует, оно действует», — заявила министр экологии Франции, добавив, что «это хорошая новость для жителей Франции и экологии в целом, потому что это показывает, что действия правительства соответствуют словам».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что экологический переход — дело всего правительства.

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