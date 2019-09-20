Цхинвал, , 15:53 — REGNUM Рабочая группа Госдумы РФ планирует приехать в Южную Осетию в начале ноября на встречу с парламентариями республики для обсуждения вопроса по обращению о признании геноцида осетин Грузией. Об этом сообщил член комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев (КПРФ) на встрече со спикером парламента Южной Осетии Аланом Тадтаевым, передает 20 сентября ИА «Рес».

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Как отметил Тайсаев, рабочая группа Госдумы под председательством Виктора Водолацкого уже провела значительную работу, направила необходимые запросы. Был создан экспертный совет из ведущих специалистов России. Депутат добавил, что в парламенте Южной Осетии следует создать тоже создать комиссию с привлечением специалистов, экспертов для того, чтобы совместно работать над вопросом о признании геноцида.

Алан Тадтаев отметил важность подобной реакции руководства Государственной думы на обращение парламента Южной Осетии.

«Это для нас очень важно. Каждая семья помнит этот геноцид. У нас есть все материалы, в том числе публикации наших и российских ученых. Мы готовы к сотрудничеству», — сказал спикер парламента.

Делегация российских парламентариев находится в Южной Осетии по приглашению руководства республики на торжества по случаю 29-й годовщины провозглашения Республики Южная Осетия.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, парламент Южной Осетии обратился к президенту, правительству, в Госдуму и Совет Федерации РФ с просьбой признать события 1920 года геноцидом осетин Грузией. 9 сентября Совет Думы принял решение о создании рабочей группы по обращению парламента Южной Осетии по вопросу признания Россией факта геноцида со стороны Грузии.

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