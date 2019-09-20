Симферополь, 20 сентября 2019, 15:46 — REGNUM Общественная палата Крыма продолжит свою работу с вновь избранным руководством республики. Об этом 20 сентября на заседании Госсовета РК заявил глава ОП Крыма Григорий Иоффе.
По его словам, результаты общественного контроля будут регулярно представляться руководству Крыма для ознакомления и принятия действенных мер реагирования.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике после выборов лишь частично обновят структуры исполнительной власти.
Об этом: В Крыму не хотят полностью обновлять исполнительную власть