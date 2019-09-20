Симферополь, , 15:46 — REGNUM Общественная палата Крыма продолжит свою работу с вновь избранным руководством республики. Об этом 20 сентября на заседании Госсовета РК заявил глава ОП Крыма Григорий Иоффе.

«Общественные деятели, как и прежде, будут проводить нулевые чтения законопроектов, представляя власти свои экспертные заключения. Мы продолжим практику общественного обсуждения путей и решений наиболее резонансных проблем в социально-экономической сфере», — отметил Иоффе.

По его словам, результаты общественного контроля будут регулярно представляться руководству Крыма для ознакомления и принятия действенных мер реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в республике после выборов лишь частично обновят структуры исполнительной власти.

Об этом: В Крыму не хотят полностью обновлять исполнительную власть