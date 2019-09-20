Москва, , 15:45 — REGNUM Россия готова противостоять терроризму в любых его проявлениях, это демонстрируют масштабные военные учения «Центр-2019». Об этом заявил 20 сентября в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Военные учения Kremlin.ru

Он подчеркнул, что на учениях не отрабатываются наступательные действия, в сценарий маневров заложены контртеррористические операции.

«Эти учения именно призваны показать, что Россия и союзники никому не угрожают», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, к учениям «Центр-2019» привлечены 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц военной техники, летательные аппараты, корабли и вспомогательные суда. Маневры продлятся до 21 сентября на территории Астраханской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской и Челябинской областей, в Дагестане, Алтайском крае и акватории Каспийского моря.

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