Великий Новгород, , 15:41 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посоветовал губернатору Калининградской области области Антону Алиханову подумать о смене «профиля работы». Реплика была сказана на форуме в Великом Новгороде.

Таким образом глава правительства оценил умения главы региона в роли модератора мероприятия.

«Подумайте о лёгком изменении профиля работы. Это впервые на моей памяти, когда губернатор выступает в качестве модератора», — сказал Медведев.

На его шутку Алиханов отреагировал весьма взволнованным смехом, и после выступления Медведева уточнил, может ли вернуться после мероприятия к исполнению своих прямых обязанностей. Премьер-министр ответил утвердительно.