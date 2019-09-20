Москва, , 15:39 — REGNUM В Совфеде рассказали о готовности России защищаться от атак на ПВО, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

«Оборонительное оружие и готовность войск у нас достаточные для отражения удара любой мощности, а наступательных планов по отношению к какой-либо стране мы не имеем», — сказал глава Совфеда по обороне Виктор Бондарев.

Российские системы ПВО мощнее и надёжнее американских и по техническим характеристикам превосходят их, заверил сенатор.

«Неслучайно даже на международном рынке вооружений наши ЗРК вытесняют американские аналоги, и дальновидные субъекты мировой политики отдают предпочтение уже не «Patriots», а нашим С-400 «Триумф». Кстати, скоро на вооружении России появится ещё более мощная зенитно-ракетная система С-500 «Прометей», которая сможет уничтожать не только самолёты и вертолёты, крылатые и баллистические ракеты, но и гиперзвуковые ракеты, а также низкоорбитальные спутники и космические средства поражения, что значительно усилит противоракетную и противовоздушную оборону России», — отметил парламентарий.

Сенатор напомнил, что в Калининграде помимо батарей С-400 дислоцируются ЗРПК «Панцирь», а также ОТРК «Искандер», которые могут противостоять любой угрозе, наносить ответно-встречный удар.

У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. Об этом заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян, сообщает Breaking Defense. По словам военного, Вашингтон готов «очень своевременно» ответить на возможную «российскую агрессию» в Европе.

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