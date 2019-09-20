Киев, , 15:57 — REGNUM Намерение Киева продолжать вести Украину в НАТО подтвердил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко в большом интервью газете «Европейская правда», опубликованном 20 сентября.

«Мы идем к членству в НАТО», — ответил глава ведомства на вопрос ведущей.

Пристайко также рассказал, что для этого есть два подхода. Один из них заключается в том, чтобы постоянно просить членства в Североатлантическом альянсе. Второй подход состоит том, чтобы ждать для этого подходящего случая. Какой из них собирается выбрать Киев, он не уточнил.

В целом глава МИД Украины считает, что основная работа в этом направлении лежит на министерстве обороны, так как вступление в НАТО возможно будет после внедрения в украинской армии необходимых стандартов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что проведения реформ на Украине для членства в НАТО недостаточно. Нужен еще консенсус внутри альянса. Причем он подчеркнул, что консенсуса будет достичь очень тяжело.

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