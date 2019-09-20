Оренбург, , 15:48 — REGNUM Россия и Китай разработали План сотрудничества военных ведомств на 2020−2021 годы, который будет утвержден в ближайшее время. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим китайским коллегой генерал-полковником Вэйем Фэнхэ, информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Шойгу отметил, что двухстороннее сотрудничество двух государств успешно развивается благодаря дружеским отношениям лидеров России и Китая.

По словам главы военного ведомства, на 24-м заседании российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству осуждались вопросы перспектив на 2020−2021 годы.

«Подготовлен большой план сотрудничества на ближайшее время, я уверен, что мы его уже в течение ближайшего месяца рассмотрим и утвердим», — сказал Шойгу.

Министр оценил участие китайских военнослужащих в масштабном учении «Центр-2019», выразив уверенность, что подобные учения будут продолжаться и укреплять сотрудничество и отношения Китая и России: «Почти 1,5 тыс. китайских военнослужащих приехали принять участие в этом масштабном мероприятии, большое количество техники. Конечно, показали высокое мастерство и выучку».

Напомним, 20 сентября в ряде регионов России на военных полигонах прошло учение «Центр-2019». В Оренбуржье учебные бои развернулись на полигоне «Донгуз» под Оренбургом. За их ходом наблюдали президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Вместе с главами государств на командно-наблюдательном пункте на полигоне находились министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин и начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев, а также руководители иностранных делегаций, в том числе министры обороны государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.