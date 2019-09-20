Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Администрация президента Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала начало расследования коррупционной составляющей в деле о помилованиях осужденных. Соответствующее заявление администрации главы государства опубликовано 20 сентября на сайте ведомства.

Отмечается, что расследование является единственным правильным решением в условиях, когда на эту тему распространяются «инсинуации и грубые клеветнические заявления».

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября члены партии «Европейская Грузия» подали заявление в генеральную прокуратуру с просьбой расследовать коррупционную составляющую в помилованиях президента.

Член «Европейской Грузии» Ирма Надирашвили заявила со ссылкой на источник, что к коррупционной схеме причастен парламентский секретарь президента Дмитрий Габуния.

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