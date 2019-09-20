Оренбург, , 15:24 — REGNUM На полигоне «Донгуз» под Оренбургом расчеты зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» Центрального военного округа (ЦВО) успешно применили сирийский опыт против наземных целей условного противника в ходе основного этапа стратегического командно-штабного учения «Центр-2019», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны.

Наблюдение за основным этапом стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» Kremlin.ru

В ведомстве отметили, что ведение боя с «вражескими» наземными подразделениями штатным вооружением расчеты противовоздушной обороны отработали впервые. Использование огня из зенитных установок по живой силе и технике террористов широко применялось сирийскими войсками в ходе боевых действий в качестве средства огневой поддержки наступающих пехотных подразделений.

Также в ходе учения зенитные пушечно-ракетные комплексы «Тунгуски», переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Сосна» успешно отразили воздушную атаку «врага».

Напомним, 20 сентября под Оренбургом прошло международное военное учение «Центр-2019» в активной фазе. За кульминацией учебных боевых действий наблюдали президент России Владимир Путин и глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков.