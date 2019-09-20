Париж, , 15:23 — REGNUM По данным опроса французской исследовательской группы BVA Group, опубликованного 20 сентября, популярность президента Франции Эммануэля Макрона и Эдуарда Филиппа резко выросла, составив 37% и 41% соответственно, сообщает Le Figaro.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным опроса, впервые с июля 2018 года глава государства перешагнул 35% порог.

Рейтинг Эммануэля Макрона заметно возрастает среди молодежи (33%) и работников среднего звена (38%).

Издание также отмечает, что рейтинг Марин Ле Пен вырос до 29%. Глава французской партии «Национальное объединение» продолжает пользоваться огромной поддержкой своих сторонников, более 90% которых хотят, чтобы Марин Ле Пен сыграла свою роль в будущем.

Опрос проводился в режиме онлайн с 18 по 19 сентября среди более тысячи человек в возрасте 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу института общественного мнения во Франции, популярность президента страны начала восстанавливаться в августе 2019 года.

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