Москва, , 15:19 — REGNUM В Госдуме предлагают ввести многомиллионные штрафы за вмешательство во внутренние дела России из-за рубежа, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

«Надо принимать законы такие, чтобы за такие явные нарушения закона предусмотреть серьезные меры наказания в виде штрафов. Самое лучшее наказание — это штрафы», — заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Он сослался на мировую практику — за границей штрафы считаются серьезной мерой реагирования государства.

«(Следует штрафовать на) миллион или несколько миллионов рублей за вмешательство и за нарушение российского законодательства», — обозначил порядок штрафов Пискарёв.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России на заседании 20 сентября обсуждала новую информацию ЦИК и Роскомнадзора по влиянию Google и Facebook на митинги, которые прошли в Москве в августе 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме настаивают на серьезных штрафах для Facebook и Google