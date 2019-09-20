20 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Марат Крайнов, , 15:43 — REGNUM Долгая и турбулентная избирательная кампания в Московскую городскую думу, завершившаяся в условиях определенной эйфории заводил протестного актива от полученных результатов, поставила тем не менее серьезные вопросы внутри самого оппозиционного движения. КПРФ существенно нарастила численность своей фракции в Мосгордуме — при этом соцсети уже который день полнятся возмущенными вскриками и всхлипами либералов, пересылающих друг другу видео, на которых коммунисты, за которых призывал голосовать блогер Алексей Навальный, клянутся в верности учению Ленина-Сталина и благословляют репрессивные меры против тех, кто это «заслужил».

Навальный Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По сути, перед нами сейчас предстает картина полного морального паралича и разложения всей конструкции электорального проекта Навального, которая вместо того, чтобы послужить целям консолидации либерального оппозиционного лагеря, стала пунктом жесточайшего раздрая в его рядах. При этом наиболее последовательным критиком Навального стал беглый российский беглый олигарх Михаил Ходорковский. Он записал довольно длинное видео, в котором, по сути, обвинил Навального в нескольких довольно серьезных политических «грехах».

Во-первых, с точки зрения Ходорковского, у Навального имелся с КПРФ откровенный политический «договорняк». Ходорковский называет его скрытым пакетным соглашением и в качестве аргументов приводит не только случай с Романом Юнеманом, который имел объективно больше поддержки, чем поддержанный кандидат от коммунистов Жуковский, но и ставку Навального на таких кандидатов, как Николай Губенко и Леонид Зюганов. Поддержку их действительно сложно объяснить чем-то иным, нежели наличием тайного сговора основателя ФБК с коммунистами. Дело в том, что и Губенко, и Зюганов являлись, по сути, кандидатами от мэрии — и консолидированное голосование свежеизбранных депутатов по кандидатуре председателя Мосгордумы нового созыва этот тезис наглядно подтвердило. Навальный не призвал в округах, где избрались Губенко и Зюганов-младший, голосовать за второго по силе кандидата, нет, были поддержаны именно эти высокопоставленные коммунисты. Ничем иным, как соглашением, это объяснить невозможно.

Отсюда вытекает и вторая претензия Ходорковского к Навальному. Он обвиняет его в моральном релятивизме, отсутствии принципов и принесении идеологии в жертву политтехнологии. В какой-то момент Ходорковский включает режим ложного пафоса и рассказывает, как много он потерпел от «кровавого режима», отсидев в колонии 10 лет, и готов жертвовать еще.

Михаил Ходорковский (сс) Chatham House

Оставим в стороне крокодиловы слёзы экс-олигарха (который к тому же соврал, когда писал в прошении о помиловании о том, что не будет заниматься политикой) и посмотрим на позицию Навального трезво. Здравое зерно в словах Ходорковского есть. Навальный спокойно переступил через декларируемые им же самим принципы и поддержал КПРФ — видимо, в рамках каких-то будущих политических бонусов. Либеральные принципы — отброшены, ФБК и Навальный слились в едином экстазе с почитателями Сталина. Принципы объективности отброшены — никакой вменяемой социологии и методики отбора не было представлено, все только на веру словам Леонида Волкова.

В итоге Ходорковский фактически обвиняет Навального в сливе протеста, так как никто за «сброд» (Волков, напомним, именно так охарактеризовал поддерживаемых кандидатов) на площади и бульвары Москвы выходить не будет, а за поддержанный «демократами» список, по мнению Ходорковского, вышли бы.

И тут мы подходим к главной, пожалуй, проблематике текущего политического момента в его оппозиционном разрезе. Если следовать логике Ходорковского, то Навальный является классическим перерожденцем, променявшим чистоту «учения» на конкретные политические бонусы и ставшим на путь популизма. И блокирование Навального с КПРФ в этой картине мира не случайность, так как популизм у Навального в своей основе, по сути, — левый. Вся эта непрекращающаяся кампания по диффамации состоятельных бизнесменов и политиков с раздуванием социальной истерии в духе «отнять и поделить» — всё это скорее оттуда, слева, чем из либерального крыла оппозиции. И результат этих маневров можно предсказать — Навальный будет и дальше дрейфовать в каком-то левом направлении, блокируясь с КПРФ. Вот только встает большой вопрос о том, нужно ли это его аудитории и насколько такая беспринципная позиция работы со «сбродом» понравится всей либеральной тусовке.