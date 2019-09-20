Сухум, , 15:15 — REGNUM Оппозиционер, депутат парламента Абхазии Аслан Бжания заявил, что исключает любое сотрудничество с избранным президентом Раулем Хаджимбой. Об этом 20 сентября сообщает РИА Новости.

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Ранее Хаджимба заявил, что проигравший президентские выборы Алхас Квициния предлагал ему назначить Бжанию премьер-министром, однако глава государства на это дал отказ.

Аслан Бжания «Я для себя исключаю сотрудничество на любой должности с незаконным, нелегитимным президентом».

Напомним, изначально оппозиция планировала выдвигать на пост президента Абхазии Бжанию, но в апреле депутат был госпитализирован и до сих пор проходит лечение. По версии сторонников Бжании, оппозиционер был отравлен.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября. ЦИК объявил итоговые результаты — победил Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Однако оппозиция потребовала назначить повторные выборы, утверждая, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов. Квициния 11 сентября подал иск в Верховный суд Абхазии о признании незаконными и недействительными итогов второго тура президентских выборов. 20 сентября проходит заседание Верховного суда, на котором должно быть вынесено решение по иску Квицинии.

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